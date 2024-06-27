Стало известно, как погибла при ЧП в Коми 16-летняя девушка Погибшая при опрокидывании вагона 16-летняя девушка ехала в купе одна

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Родители погибшей при опрокидывании вагона 16-летней девушки выкупили для нее целое купе, чтобы она доехала в безопасности до отца, который ждал ее в Пензе, сообщает Telegram-канал SHOT. Труп несовершеннолетней нашли под вагоном, предварительно, ее придавило после падения из окна.



Как выяснил SHOT, погибшая не любила ездить на поездах одна, однако для спокойствия отец купил ей четыре места в одном купе. После того как опрокинулся вагон, девушка выпала в окно, где ее зажало. Предварительно, она скончалась сразу после случившегося от полученных травм.

Авария произошла на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Родственница одной из пассажирок рассказала NEWS.ru, что машины скорой помощи не могли проехать к месту схода поезда, врачей не хватало. Собеседница издания уточнила, что местные жители сами приезжали, чтобы помочь эвакуировать пострадавших и довезти их до больницы. По словам женщины, часть людей при схождении вагонов выкинуло в воду.

Ранее стало известно, что пассажиры поезда, который сошел с рельсов в Коми, 12 часов провели в неотапливаемых вагонах. Им приходилось разводить костры, чтобы согреться. Кроме того, люди связывали простыни, чтобы выбраться из состава. Около пяти утра часть пассажиры своим ходом выдвинулись в сторону станции Угольный.