Стала известна причина «маски-шоу» в бизнес-центре Екатеринбурга E1.RU: силовики ворвались в Clever Park по делу Трубной торговой компании

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Силовики ворвались в екатеринбургский бизнес-центр Clever Park по делу АО «Трубная торговая компания — Екатеринбург», сообщает E1.RU со ссылкой на источник. Обыски провели сотрудники ФСБ, налоговой и Следственного комитета на 22-м и 23-м этажах.

У работников осматривали документы и технику, проверили связи фирм с Трубной торговой компанией. Она в основном занимается оптовой торговлей металлами. Дело ведет следователь по особо важным делам из отдела киберпреступлений. В итоге изъяли два выключенных ноутбука без сетевых проводов, содержимое которых не удалось изучить. На балконе вскрыли сейф.

Также сегодня правоохранительные органы Ленобласти нагрянули с обысками в здание, где располагается комитет по дорожному хозяйству области. По предварительным данным, внимание полиции привлекло расследование обстоятельств ДТП в Выборгском районе с летальным исходом. Речь идет о двух ДТП, произошедших в июне 2022 года и 28 февраля текущего года соответственно. Правоохранительные органы полагают, что между ними есть связь, а причиной аварий могло стать ненадлежащее обустройство дороги в данном районе.