Стало известно, как поступят с 18 спасенными из сгоревшего приюта животными Mash: для 18 спасенных животных из горевшего приюта в Шувакише ищут новый дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для 18 спасенных из приюта в Шувакише в Свердловской области животных найдут ищут новый дом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. У них травмы и шок, некоторые из них пока не идут на контакт.

Пострадавшая при пожаре хозяйка приюта находится в реанимации, ее состояние удовлетворительное. Всего погибли 20 животных, добавляет канал.

Ранее сообщалось, что пожар возник на улице Лесной на территории частного дома и надворных построек. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. Вскоре огонь локализовали. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц пожарно-спасательной техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха. По данным синоптиков, столбики термометров в Екатеринбурге опустились до −32 градусов.

Также в пятницу, 8 декабря, сообщалось и о другом пожаре в Екатеринбурге. Он произошел в садовом товариществе «Малахит-2». По данным регионального Минздрава, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного человека оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

До этого стало известно о пожаре на севере Москвы. Он возник в квартире на втором этаже. В результате инцидента пострадали трое детей. Спасатели эвакуировали жильцов с помощью приставных лестниц, после чего ликвидировали возгорание. Всего было спасено 13 человек.