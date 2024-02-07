Стала известна возможная причина убийства трех женщин в Подмосковье Жительница Подмосковья допустила, что трех женщин в Свитино убили при ограблении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трех пожилых женщин в подмосковной деревне Свитино могли убить грабители, допустила в беседе с NEWS.ru местная жительница. Она рассказала, что местные жители брали у пенсионерок деньги в долг.

Их вчера нашел сосед. Наталья и Ирина очень хорошие были, дружелюбные, мы их не видели несколько дней и уже начали беспокоиться. Наталья куклы шила, работала в театре кукольном тоже. Зашел к ним сосед и вот увидел, что мертвы. Застрелили их. Говорят, кто-то ограбить их пытался. Третья женщина — это их подруга Светлана. Они всегда помогали, деньги людям одалживали. Видимо, кто-то и позарился, — предположила женщина.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК Подмосковья. По данным следствия, тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения с огнестрельными ранениями были обнаружены в частном доме в деревне Свитино в городском округе Наро-Фоминск 7 февраля. Криминалисты проводят осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства, принимаются меры для установления причастных. На данном этапе следователи отрабатывают разные версии случившегося.

СМИ писали, что жертвами стали две 68-летние сестры-близнецы и 65-летняя женщина, которые занимались частным предпринимательством. По одной из версий, их могли убить еще 5 февраля.