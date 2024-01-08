Стала известна возможная причина смерти журналиста Lenta.ru РИА Новости: журналист Lenta.ru Рыбин мог умереть из-за кардиомиопатии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной смерти журналиста Lenta.ru Александра Рыбина в Ростовской области, по предварительной версии, стала болезнь сердца — кардиомиопатия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. При корреспонденте были найдены его личные вещи, ценности и банковские карты, поэтому следователи не считают, что его смерть могла носить криминальный характер.

В результате вскрытия установлена причина смерти: кардиомиопатия, — сказал собеседник агентства.

Рыбин был найден мертвым 7 января возле трассы вблизи города Шахты. Помимо работы в Lenta.ru, он был постоянным автором «Рабкора», главным редактором которого является Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист освещал события на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее Международная федерация журналистов сообщила о смерти 94 сотрудников массмедиа в 2023 году. По данным организации, еще порядка 400 помещены в места лишения свободы. Наиболее опасной для работников средств массовой информации стала зона палестино-израильского конфликта.

Также Украина остается опасной страной для журналистов. В этом году в зоне специальной военной операции погибли три сотрудника СМИ — с Украины, из России и Франции. При этом сотрудник «России 24» Борис Максудов, погибший в конце ноября, в списках не упоминается. Сотрудники СМИ в 2023 году также погибали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Африке.