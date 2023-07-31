Стала известна возможная причина отравления детей в алтайском лагере Роспотребнадзор назвал кишечный иерсиниоз возможной причиной отравления детей на Алтае

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Отравление детей в лагере «Горный орленок», расположенном в Республике Алтай, может быть связано с кишечным иерсиниозом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей Роспотребнадзора. Специалисты уточнили, что данная инфекция распространяется грызунами. В настоящее время все заболевшие дети находятся под наблюдением врачей.

По предварительным данным, [в лагере] выявили кишечный иерсиниоз. Это заболевание, передающееся грызунами. Грызуны осеменили продукты, — заявили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора также подчеркнули, что кишечный иерсиниоз выявлен у 20 детей, находившихся в «Горном орленке». У всех них наблюдается легкая степень заболевания. Детей планируют выписать по выздоровлении.

Деятельность лагеря «Горный орленок» была приостановлена Роспотребнадзором 30 июля после случая массового отравления детей неустановленной кишечной инфекцией. В ходе проверки в лагере также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Всего в «Горном орленке» отравились 67 детей, им оказывается медицинская помощь. По факту инцидента Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.