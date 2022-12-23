Стала известна сумма ущерба от обстрелов ВСУ Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз оценил ущерб от обстрелов региона в 100 млн рублей

Фото: Юлия Заболотько/РИА Новости

Фрагмент мины на пограничном автомобильном пропускном пункте «Новые Юрковичи» в Брянской области, который подвергся минометному обстрелу ВСУ

Общая сумма ущерба в результате обстрелов Брянской области со стороны ВСУ превысила 100 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24». По оценкам главы области, всего за время ударов украинских войск повреждения получили 288 домовладений, построек, машин, семь домов были разрушены полностью.

Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья она на сегодня для области составила более 100 млн рублей, — сказал Богомаз.

Согласно сообщению губернатора, возмещение получили владельцы пяти разрушенных домов.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники атаковали комбинат «Слава» в Брянской области, находящийся в 80 км от границы РФ и Украины. По сведениям канала, украинские дроны взорвались в трех метрах от резервуаров, в которых хранится дизельное топливо. Налет БПЛА произошел ночью 6 декабря.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Суземский район. В результате инцидента оказалось нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. 14 декабря губернатор рассказал, что над городом Клинцы в Брянской области сработала система ПВО. Губернатор отметил профессиональные действия ВС России, благодаря которым ракеты ВСУ были сбиты. Клинцы находятся в 50 км от границы с Украиной.