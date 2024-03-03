Стала известна судьба жильцов пострадавших при КТО квартир в Карабулаке В Ингушетии жильцов пострадавших при КТО квартир разместят в гостиницах

Фото: НАК

Власти Ингушетии разместят в гостиницах и социальных центрах местных жителей, квартиры которых пострадали в ходе контртеррористической операции, заявил председатель правительства региона Владимир Сластенин. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства республики, он пообещал оказать всяческую помощь потерпевшим.

Сейчас правительство заседало на предмет того, что надо определиться с дальнейшими судьбами квартир, судьбами людей, как оказать им первую помощь. Разместить в гостиницах, и у нас еще дом ветеранов, дом спортсменов, — заявил Сластенин.

Он отметил, что в регионе организован пункт временного размещения для пострадавших в горожан — он находится в школе № 1. Кроме того, осуществляется выдача горячего питания.

Ранее в Сети опубликовали кадры из квартиры в ингушском Карабулаке, в которой скрывались боевики. На видео показаны следы разрушений в ходе операции по ликвидации террористов.

В пресс-службе Национального антитеррористического комитета сообщили, что убитые в ходе контртеррористической операции бандиты были причастны к нападению на пост ДПС. Они убили троих сотрудников патрульной службы. Всего в результате КТО были ликвидированы шесть бандитов.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции был ограничен на четырех улицах.