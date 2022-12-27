Стала известна судьба завода IKEA в Великом Новгороде «МК»: сделку по продаже фабрики IKEA в Новгороде могут завершить в марте 2023 года

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Сделка по приобретению мебельной фабрики шведской компании IKEA в Новгородской области находится на завершающих стадиях, передает «МК в Великом Новгороде». Предварительный срок завершения сделки — март 2023 года, сообщал глава региона Андрей Никитин. Окончательное решение остается за штаб-квартирой в Нидерландах, и если все согласуют, то следующим этапом станет Минпромторг России.

IKEA — производственно-рознично-торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, которая была основана в Швеции. <...> Потребители делают выбор в пользу IKEA из-за оформления в стиле скандинавского минимализма и достаточно комфортного соотношения критериев цена — качество. Однако в 2022 году российские покупатели лишились возможности приобретать товар этого бренда, — отмечается в материале.

Маркетолог Дмитрий Чумаков ранее предположил, что на заводе после его продажи будут производить продукцию, похожую на ту, что люди привыкли покупать в IKEA. Более того, по его словам, качество ряда товаров улучшится.

При этом кто может стать новым владельцем завода, пока не разглашается.

Ранее IKEA отказалась выплатить работникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях по 50 тысяч рублей, которые сотрудники требовали в качестве компенсации. Компания также не предоставила работникам гарантий сохранения рабочих мест после перехода фабрик к новым владельцам.