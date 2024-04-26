Стала известна судьба застреливших семерых человек под Херсоном военных РБК: застреливших семерых человек под Херсоном солдат передали военной полиции

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Российских солдат Александра О. и Александра К., которые были задержаны по делу об убийстве семерых мирных жителей в Херсонской области, передали военной полиции, сообщил РБК источник в территориальном отделении МВД. По информации журналистов, оба бойца признали свою вину.

Трагедия произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, говорится в статье. Тела были найдены с огнестрельными ранениями и ожогами, уточнили в СМИ. Одной из жертв стала глава сельской администрации Любовь Тымчак, передали журналисты.

У военных при задержании нашли пули и кольцо от гранаты. Гильзы, обнаруженные в Абрикосовке, по данным источников, были от автомата Калашникова.

Ранее 2-й Восточный гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Никиту С. в самовольном оставлении части, его приговорили к 5,5 года лишения свободы. Уточнялось, что мужчина был в бегах почти три месяца. Задержали россиянина в Омске 6 февраля 2024 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы».

До этого Новочеркасский гарнизонный суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы военнослужащего-контрактника Артема А. за нанесение ножевых ранений начальнику. Как сообщала пресс-служба госоргана, наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.