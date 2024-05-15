Стала известна судьба выброшенного на мороз младенца из Новосибирска Выброшенный на мороз младенец в Новосибирске находится под опекой бабушки

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Младенец, которого в Новосибирске выбросили в мусорный контейнер сразу после рождения, находится под опекой бабушки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Мать малыша будут судить за попытку убийства.

В прокуратуре Железнодорожного района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-х летней жительницы региона, она обвиняется по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ночь на 16 февраля женщина родила ребенка в доме на улице Омской, однако, опасаясь осуждения и не желая исполнять родительские обязанности, она завернула младенца в простыню, положила в полиэтиленовый пакет и положила в мусорный бак около соседнего дома. В этом время на улице стоял 26-градусный мороз. Ребенок провел в баке не менее 30 минут, его нашел выбрасывающий мусор мужчина.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, женщина проживала одна. Младенец родился доношенным и здоровым.

Мать младенца арестовали сразу после задержания. Теперь ее дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска. В настоящее время мальчик находится под опекой бабушки.

Ранее стало известно, что восьмимесячная девочка умерла после кормления в Приморском районе Петербурга. По предварительным данным, младенец захлебнулся рвотой.