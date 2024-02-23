Стала известна судьба учительницы, опубликовавшей «неприличные» фото «Подъём»: учительницу из Куйбышева не будут увольнять после фото поцелуя с мужем

Учительницу из города Куйбышев в Новосибирской области Марию Львову не станут увольнять после публикации свадебных фотографий с мужем, которые сочли «непристойными». Чтобы подобные скандалы не повторялись, для учителей подготовят методичку, рассказала изданию «Подъем» министр образования области Мария Жафярова.

Вопрос об увольнении даже не рассматривался. С Мариной Олеговной разговаривала, обсуждали ситуацию, её самочувствие, дальнейшие планы. Договорились быть на связи, — заявила чиновник.

Министр образования добавила, что в регионе были разработаны «методические рекомендации для педагогов по продвижению в социальных сетях». Они призваны подробно раскрыть принципы и современные тренды соцсетей, а также ограничения, которых необходимо придерживаться. Чиновник пообещала в ближайшее время обсудить новые рекомендации с педагогами и обговорить с ними «грани между личной жизнью и публичным доменом в цифровую эпоху».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что новосибирская прокуратура проведет проверку в отношении министра образования области Марии Жафяровой после того, как беременную учительницу из Куйбышева вынудили удалить свадебные фотографии. По данным канала, ведомство сочло снимки непристойными, активисты из движения «Сорок сороков» не согласились с этим мнением и пожаловались на главу министерства в правоохранительные органы.

Перед этим Львова рассказала Telegram-каналу Mash Siberia, что ей позвонил директор школы и сообщил, что на нее поступил донос за распространение интимных фотографий, женщине пришлось удалять свадебные снимки, на одном из которых она целует мужа в щеку, а на другом позирует на фоне собора святого Александра Невского, ей также пришлось писать объяснительную.