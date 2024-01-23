Стала известна судьба сотрудниц почты, не знакомых с оплатой по QR-коду «Почта России» уволила напавших из-за QR-кода на клиентку сотрудниц под Брянском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Почта России» сообщила, что из компании уволили сотрудниц, которые напали на девушку, когда та хотела оплатить услуги с помощью QR-кода. В организации назвали такое поведение недопустимым, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мы приносим клиентке искренние извинения. Безусловно, такое поведение недопустимо. Участники инцидента отстранены от работы с последующим увольнением, — сообщили в компании.

Ранее СМИ рассказали о жительнице посёлка Суземки, которая пыталась расплатиться в местном отделении почты с помощью QR-кода. Сотрудницы этого не поняли, напали на девушку и сломали ей телефон. Клиентка рассказала, что ей разбили губу, вырвали клок волос, оставили множество синяков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. Она призвала на заседании Совфеда с участием главы Минэкономики Максима Решетникова срочно принять меры для улучшения ситуации в компании. После этого глава «Почты России» Михаил Волков пояснил, что в начале года финансовое положение в организации действительно было крайне непростым и ситуация остается напряженной, хотя за полгода удалось почти в три раза сократить убытки от операционной деятельности.