Стала известна судьба самолета, севшего в поле под Новосибирском Севший в поле под Новосибирском самолет может остаться там еще на год

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» на год арендовала пшеничное поле, на которое 12 сентября прошлого года совершил аварийную посадку лайнер А320, сообщил «КП-Новосибирск» глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк. По его словам, самолет находится под охраной и может простоять в поле до сентября.

Было решение, что земля замерзнет — будут взлетать. Но земля замерзла — не взлетают. Авиакомпания заключила договор аренды с собственником поля на год. А потом — не знаю, что будет, может, еще на год заключат, — отметил Олег Конюк.

Как пишет издание, глава района не стал озвучивать сумму, которую авиакомпания выплатила хозяйству за аренду поля, однако, по некоторым данным, она составляет немногим больше 1 млн рублей. Собеседник издания добавил, что территория находится под наблюдением сотрудников ЧОП, сам самолет обнесен забором.

Генеральный директор «Уральский авиалиний» Сергей Скуратов ранее заявлял, что лайнер постараются транспортировать с поля по частям, после чего вернуть в эксплуатацию.

Инцидент с самолетом Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел 12 сентября. Пилотам удалось посадить воздушное судно со 161 пассажиром прямо на поле. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. Изначально пилоты планировали посадить самолет на запасном аэродроме в Новосибирске, однако им не хватило топлива.