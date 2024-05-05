Стала известна судьба россиянки, пропавшей 17 марта в Челябинске В Челябинске нашли мертвой пропавшую почти два месяца назад женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске спустя почти два месяца поисков найдена мертвой 39-летняя местная жительница, которая ушла из дома 17 марта, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СК. Согласно полученным данным, свидетельств криминального характера смерти не обнаружено.

Женщину нашли погибшей. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, нет, — говорится в сообщении.

По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, первым о пропаже сообщил бывший супруг россиянки. Он также обратился за помощью к волонтерам и принимал активное участия в поисках. При этом соседи пары сообщили, что они часто ссорились. Известно, что в последний раз женщину видели на окраине Челябинска, у нее остался девятилетний сын.

Ранее в Улан-Удэ обнаружили тело четырехлетнего мальчика, который числился пропавшим. Труп ребенка был спрятан в стиральной машинке в гараже-пристройке его же дома, под подозрением оказались члены семьи малыша.

До этого было обнаружено тело 11-летней девочки, об исчезновении которой стало известно в начале года, ее нашли без одежды на берегу реки Полонки в Порховском районе Псковской области. Труп ребенка лежал в яме.