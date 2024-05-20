Стала известна судьба пропавшей в Приморье пенсионерки В Приморье спустя двое суток нашли живой 92-летнюю пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтеры поисковой организации «Примпоиск» нашли 92-летнюю пенсионерку, которая потерялась в Арсеньеве Приморского края, сообщили в отряде. Женщина двое суток провела в лесу, ее обнаружили живой.

Нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации, — говорится в сообщении.

16 мая женщина пошла прогуляться недалеко от дома, согласно обычному распорядку дня. Однако на этот раз память ее подвела, и она не смогла вернуться. Близкие и соседи пенсионерки искали ее самостоятельно, подали заявление в полицию, а позже обратились к волонтерам. Поисковики прочесывали местность, в том числе опасные участки у реки, опрашивали родственников.

В организации отметили, что пострадавшая два дня провела на холодной земле. Волонтеры передали пенсионерку врачам.

Ранее стало известно, что пропавшая в Измайловском парке после прогулки с подругой 13-летняя девочка погибла. В прокуратуре Москвы рассказали, что тело школьницы обнаружили поисковые службы в лесополосе близ Большого Купавенского проезда. Девочка пропала 17 мая, в поисках участвовали десятки спасателей и волонтеров, в воздух были подняты дроны. Подругу погибшей нашли без сознания спустя сутки после исчезновения.