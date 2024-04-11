Стали известны детали смерти пропавшей на Чукотке девочки Губернатор Чукотки Кузнецов: пропавшую девочку сначала нашли оленеводы

Фото: 87.mchs.gov.ru

Спасательная операция на Чукотке по поиску пропавшей девочки, чья семья провалилась под лед на снегоходе, продолжалась на протяжении двух дней, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов. По словам губернатора, ее обнаружили без признаков жизни во время патрулирования с воздуха.

Трагические известия от поисковой группы, которая ведет непрерывные поиски пропавших в Заливе Креста. По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни, — написал он.

Как уточнил Кузнецов, на месте происшествия сложные погодные условия: там наблюдается сильный ветер и плохая видимость, а движение по льду опасно из-за маленькой толщины. Из-за этого поиск наземными средствами и вертолетом сейчас невозможен. Губернатор также отметил, что поиски пропавшей девочки велись на протяжении двух дней, в них были задействованы 31 специалист и 16 единиц техники. Несовершеннолетнюю, согласно предварительной версии, смогли обнаружить два оленевода, но из-за плохой видимости они съехали на тонкий лед, о чем говорят следы снегохода. Сейчас пропавшими числятся четыре человека: оленеводы и родители ребенка.

Ранее на Чукотке спасли 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Правоохранители обнаружили истощенного мужчину примерно в 150 километрах от родного села.