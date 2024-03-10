Стала известна судьба пропавшего в Красноярске подростка Kras Mash: пропавший в Красноярске подросток вернулся домой на 8 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске нашелся подросток, который ушел из дома 27 февраля и пропал, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Все это время волонтеры разыскивали 16-летнего школьника.

По данным канала, молодой человек самостоятельно вернулся домой, сделав бабушке подарок на 8 Марта. Ранее он заявил родственнице по телефону, что уехал в Москву. Тогда к поискам подключили столичных специалистов.

Выяснилось, что все это время подросток находился у друзей. Об отъезде он сообщил специально, чтобы запутать следы. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Адлере сотрудники МВД задержали 47-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве 17-летнего молодого человека из Санкт-Петербурга, совершенном 26 лет назад. Подозреваемого экстрадировали в Санкт-Петербург, где ему предстоит предстать перед судом, а родственники пропавшего юноши наконец узнали правду о его судьбе.

Кроме того, в Шахтах Ростовской области нашли пенсионера-инвалида спустя полгода, которые он провел в рабстве в 70 километрах от дома. Мужчину увезли на заработки, пообещав больших денег, но по факту он трудился за еду и 100 рублей в сутки.

Также на Курилах спасатели МЧС нашли смотрителя маяка на острове Шумшу. Мужчина самостоятельно решил дойти до соседнего маяка из-за поломки оборудования, но до места назначения так и не добрался.