Стала известна судьба прихода с портретами Бандеры в Омске В Омске намерены ликвидировать приход с портретами Бандеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление министерства юстиции РФ по Омской области подало иск в суд о ликвидации в регионе прихода Украинской грекокатолической церкви, сообщили в ведомстве. Поводом послужили обвинения священника в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Омским областным судом рассматривается административное исковое заявление управления Минюста России по Омской области о ликвидации местной религиозной организации «Грекокатолический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что священник развесил в трапезной портреты националиста Степана Бандеры. По данным Telegram-канала SHOT, в поле зрения правоохранителей он попадал и ранее, когда портреты с изображением других пособников нацизма он разместил в самом храме. Его задержали.

Накануне певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту, который на камеру разорвал портрет президента России Владимира Путина, продлили арест до 29 мая. Решение вынес Кировский районный суд города Самары. Отмечается, что итоги психолого-психиатрической экспертизы Шарлота еще не передали в суд. До этого в суде он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой».