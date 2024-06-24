Стала известна судьба одного из пострадавших в горящем здании НИИ Воробьев: пострадавший в пожаре во Фрязино мужчина находится в реанимации

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Один из пострадавших во время пожара в здании научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, мужчину отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Один из пострадавших — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ, — сказано в сообщении.

Глава региона отметил, что за медицинской помощью обратились также двое пожарных, они отравились продуктами горения. По итогам осмотра установлено, что их жизни ничто не угрожает, поэтому они не стали обращаться в больницу. Также он добавил, что в настоящий момент на месте работают 16 бригад медиков.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные системы СПАРК сообщал, что здание научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино не проверяли на пожарную безопасность с 2017 года. В документах говорится, что во время планового визита надзора было выявлено 13 нарушений. В здании тогда отсутствовали автоматическая пожарная сигнализация, оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, пути эвакуации были захламлены.