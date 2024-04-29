Стала известна судьба мужчины, устроившего взрыв в омском Сбербанке Полицейские задержали мужчину, взорвавшего банкомат в омском Сбербанке 17 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину, который 17 апреля устроил взрыв в отделении Сбербанка на Краснознаменной улице в Омске, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Им оказался 40-летний житель городка Нефтяников, от стражей порядка он скрывался на даче. В банкомате находилось 1,5 млн рублей, которые омичу похитить не удалось.

В ходе обыска обнаружены одежда, орудие преступления — газовый баллон, а также шланги, сумка и иные вещдоки, изобличающие задержанного, — рассказали в пресс-службе.

Ему вменяют ч. 4 ст. 158 УК РФ о покушении на кражу в особо крупном размере. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Новосибирске злоумышленник запустил фейерверк в отделении Сбербанка на улице Кошурникова. Мужчина забежал в помещение и бросил в зал пиротехнику. В это время в офисе находились несколько посетителей, но они не разглядели хулигана.

До этого в подмосковных Химках мужчина устроил взрыв без цели хищения. Нападавший действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними во время нападения через мессенджер. Мужчину вскоре задержал прохожий на улице. Предполагается, что в качестве оружия злоумышленник использовал коробку с петардами.