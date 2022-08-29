Семилетняя девочка, которую преступник на Сахалине изнасиловал и выбросил из окна, находится в медицинском учреждении вместе с матерью, сообщила исполняющая обязанности руководителя регионального аппарата уполномоченного по правам ребенка Алина Полунина, передает KP.RU. Она отметила, что ребенка экстренным бортом доставили в больницу в Южно-Сахалинск, сейчас с ней работают психологи.