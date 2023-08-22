Стала известна судьба гулявшего по российскому городу медведя Власти Костромы: гулявший по городу медведь выпущен в естественную среду

Фото: МЧС РФ

Разгуливавшего по Костроме медведя вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональный Департамент природных ресурсов и охраны окружающей. Отмечается, что медведя уcыпили после того, как он влез на дерево.

Местные жители обеспокоились судьбой зверя, увидев опубликованные МЧС кадры — на видео он с грохотом упал с дерева. В департаменте призвали не волноваться о cостоянии животного.

Вспомните мультик про Винни-Пуха, его пчелы покусали — он упал. Вы считаете, что он не падает с высоты, не прыгает в естественной среде обитания, в лесу? Вooбще, это нормальное состояние животного, он к этому приспособлен, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Костроме медведь бегал по улицам и от испуга взобрался на дерево на высоту почти 15 метров. МЧС сообщило, что спасатели усыпили животное при помощи снотворного. Специалисты Департамента природных ресурсов и пожарные сняли медведя с дерева и донесли до полицейского автомобиля.

В МЧС отметили, что для спасения медведя развернули две лестницы высотой 30 и 50 метров. Помимо МЧС в операции по эвакуации животного участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.