Пропавший в Якутии Ан-30 найден с живыми людьми на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавший в Якутии самолет Ан-30 найден в 70 километрах от населенного пункта Оленек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС региона. Экипаж самолета жив, три человека пострадали в результате инцидента. Ранее самолет пропал с радаров, «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчеров сообщил о возможном крушении судна.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек. Предварительно, самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков, — сказали в МЧС.

Об исчезновении самолета Ан-30 в Якутии стало известно 22 июня. Судно пропало с радаров, а экипаж не выходил на связь. Предполагалось, что самолет мог упасть при заходе на посадку.

21 июня стало известно, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, следовавший к площадке «Вертикальный». Он выполнял рейс Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг. На борту находилось три человека. Информации о судьбе самолета и экипажа по-прежнему нет.