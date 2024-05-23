Стала известна судьба депутата, назвавшего общественницу «курицей» Депутат Гореликова покинула должность в Заксобрании Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова осталась без работы в комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, информирует телеканал «Россия 1». Женщина сложила с себя полномочия после того, как назвала общественницу «курицей».

Заявление рассмотрели коллеги Гореликовой на очередном заседании парламента. Также депутаты проголосовали за включение в состав комитета Сергея Усатенко. Он займет должность зампредседателя комитета.

Инцидент с общественницей произошел на заседании в середине мая. Гореликова назвала ее «курицей» после того как женщина села в первый ряд, предназначавшийся для депутатов. Трансляция опубликована на странице Заксобрания «ВКонтакте». Позднее депутат принесла извинения.

Нелестным словом назвали председателя общественной организации «Заонежье» Валентину Сукотову. Заседание на момент оскорбления еще не началось. Однако микрофоны были включены. Глава комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Анна Лопаткина восприняла высказывание коллеги с улыбкой.

Позднее Гореликова сочла свои слова недопустимыми. Депутат призналась, что переживала на фоне заседания комитета.