Стала известна причина убийства темнокожего студента в Екатеринбурге СК: темнокожего студента из Екатеринбурга убили из-за личной неприязни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга убил темнокожего студента, являющегося гражданином другого государства, из-за личной неприязни, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. Трагедия произошла 18 августа на улице Малышева.

18 августа 2023 года у дома по улице Малышева в Екатеринбурге местный житель в ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве из личной неприязни нанес удар ножом в область груди гражданину иностранного государства 1991 года рождения, — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался спустя непродолжительный отрезок времени в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Обвиняемый в настоящий момент находится под стражей. Он пробудет в СИЗО до 17 октября.

В Уральском федеральном университете уже подтвердили гибель аспиранта по имени Франсуа. Он приехал в Россию из Центральной Африки. В вузе уточнили, что студент уже освоил программы бакалавриата и магистратуры, после чего поступил в аспирантуру на кафедру экономики и природопользования.

В Волгограде тем временем задержали мужчину по подозрению в убийстве. По версии следствия, он расправился с клиентом, которого перевозил на другой берег Волги. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются.