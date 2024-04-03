Стала известна причина смерти задержанного в день теракта чеченца Омбудсмен Солтаев: задержанный 22 марта чеченец покончил с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Чечни, которого задержали в Москве в день трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершил суицид, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев в своем Telegram-канале. По его словам, «прозападные СМИ» и иноагенты пытаются связать атаку и гибель мужчины в отделении полиции. Омбудсмен назвал такие сообщения слухами.

Намеренно распространяются слухи и ложные домыслы в форме новостей о том, что он был задержан якобы после совершения теракта. Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта. <...> По официальной версии правоохранителей, Успанов совершил суицид, — написал Солтаев.

Дядя мужчины попросил омбудсмена проследить за проверкой по факту смерти племянника. Родственники считают, что он не мог быть причастен к теракту. Солтаев заверил, что истина будет выявлена, а для этого будут использованы все правовые механизмы.

Ранее фигурант дела о теракте в подмосковном концертном зале Диловар Исломов обжаловал свой арест. Он стал четвертым, кто подал апелляцию. До Исломова это сделали его брат и отец — Аминчон и Исроил Исломовы. Также с решением суда о заключении под стражу не согласился Алишер Касимов, который, по данным следствия, сдал исполнителям теракта квартиру.