Стала известна причина смерти двух россиян в машине на морозе Причиной смерти пары в Екатеринбурге могло стать отравление угарным газом

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Тела мужчины и женщины обнаружили 9 декабря в Екатеринбурге в автомобиле, припаркованном на улице Чкалова, 231, сообщил сайт Е1.РУ со ссылкой на свердловский Следственный комитет. По предварительным данным, они погибли, отравившись угарным газом.

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа, — заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, личности погибших уже установлены. Это мужчина 1992 года рождения и женщина 2000 года рождения. Представитель Следственного комитета отметил, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее сообщалось, что отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму. Их тела были обнаружены в частном домовладении села Укромного. Это супружеская пара и двое их детей — мальчик в возрасте 8 лет и девочка в возрасте 12 лет. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.