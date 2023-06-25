Стала известна причина пожара в многоэтажке в Королеве «112»: причиной пожара в многоэтажном жилом доме в Королеве стал поджог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной пожара в многоэтажном жилом доме в подмосковном Королеве стал поджог, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, хозяин одной из квартир поссорился с женой и поджег квартиру.

Семейной паре удалось спастись, сообщает «112». Огонь перекинулся на соседнюю квартиру, где находился мальчик. Его пытался спасти один из прибывших пожарных. В итоге оба погибли, сорвавшись с 14-го этажа, отмечает канал.

В соцсетях опубликовано видео, как мальчик пытался спастись от пожара на балконе, повиснув на перилах.

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По данным ГУ МЧС России по Московской области, из 25-этажного дома эвакуировано 10 человек. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и другие оперативные службы.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В июне сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек. Он отравился продуктами горения.