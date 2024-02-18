Стала известна причина отмены спектакля в Казани за 10 минут до начала Mash Iptash: в Казани затопило театр за 10 минут до начала спектакля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В казанском оперном театре имени Мусы Джалиля за десять минут до начала спектакля «Турандот» произошел потоп, в результате чего показ отменили, сообщает Mash Iptash. По данным канала, на представление собралось множество зрителей, но масштаб ЧП оказался серьезным.

Отмечается, что в Казани продолжаются мероприятия в рамках Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина. Одним из них должна была стать постановка «Турандот». Когда уже почти все зрители заняли места, а до начала оставались считаные минуты, здание неожиданно стало заливать водой. При этом вода охватила не только первый этаж, но и сцену.

Изначально предполагалось, что причиной ЧП стал прорыв водопровода, но позже стало понятно, что, скорее всего, потоп вызван прорывом батареи. Всех артистов и зрителей эвакуировали, а спектакль перенесли на неопределенный срок. Сообщений о готовности организаторов вернуть деньги за билеты не поступало.

Ранее сообщалось, что центр Нижнего Новгорода затопило из-за прорыва трубы. Затопленным оказался один из перекрестков и прилегающая к нему территория, а автомобилисты были вынуждены буквально переплывать место ЧП.