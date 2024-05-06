Стала известна причина бунта заключенных в российской колонии Lenta.ru: бунт в ИК-15 в Иркутской области вызвали условия труда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бунт заключенных в ИК № 15 в Ангарске в 2020 году был вызван работой на рабских условиях, сообщил изданию Lenta.ru источник в правоохранительных органах. Заключенные исправительной колонии получали 0,4 копейки за добычу кубометра леса при рыночной стоимости товара в 2,1 тысячи рублей.

Причиной бунта в ангарской ИК-15 были не пытки и не противоправные отношения: бесправных осужденных заставляли годами выкладываться по полной на рабских условиях, — пояснил источник издания.

Сотни заключенных отказались трудиться и подожгли промзону колонии в апреле 2020 года. Для подавления бунта привлекли тюремный спецназ.

Ранее заключенные устроили погром в исправительной колонии строгого режима № 4 в Саратовской области. По словам представителя управления, которые приводит местное издание «Взгляд-инфо», один из осужденных отказался выполнять требования администрации, его поддержали еще несколько человек. Ситуацию удалось взять под контроль после разъяснительной беседы с нарушителями. Физическая сила к осужденным не применялась, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что заключенные исправительной колонии № 3, расположенной в Кабардино-Балкарии, взбунтовались из-за недовольства условиями содержания. Недовольные осужденные подожгли два штрафных изолятора. Отмечается, что участниками беспорядков стали заключенные, приговоренные к тюремным срокам за разбой, грабеж, кражу и убийство.