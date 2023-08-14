Стала известна причина большого числа пострадавших при взрыве в Махачкале SHOT: горящее топливо накрыло смотрящих на пожар людей в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал SHOT сообщил, что при взрыве двух цистерн на автозаправке в Махачкале горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, который пришли посмотреть на пожар в автосервисе. Пострадали все находившиеся в радиусе 50 метров от места происшествия.

Именно этим объясняется такое число жертв и раненных в результате инцидента. По официальным данным, пять человек погибли. Количество пострадавших увеличилось до 20 человек, заявили ТАСС в Минздраве Дагестана. Пресс-служба мэрии Махачкалы сообщила, что на АЗС, где произошел взрыв, отключили газоснабжение.

На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. Во избежание возгорания газоснабжение в микрорайоне прекращено, — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 70 человек личного состава, сообщили в МЧС России.

При этом в Telegram-канале администрации города сказано, что существует угроза повторного взрыва рядом с автосервисом в Махачкале. Полиция и сотрудники администрации отводят людей от места происшествия. Власти настоятельно призвали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва.