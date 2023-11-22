Стала известна предварительная причина ж/д аварии под Ульяновском Baza: поезда под Ульяновском столкнулись из-за ложного сигнала о свободных путях

Фото: vk.com/ptproc

Поезда в Ульяновской области могли столкнуться из-за ложного сигнала о свободных путях, передает Telegram-канал Baza. В канале отметили, что путь, по которому следовал пассажирский поезд Адлер — Пермь, занял маневровый состав с 10 порожними вагонами, идущий из Димитровграда.

В Baza добавили, что система, исключающая следование по одним путям, не сработала. По версии Telegram-канала, из-за плохой видимости машинисты пассажирского состава поздно заметили вагоны перед собой и тормозили экстренно.

Два поезда столкнулись лоб в лоб в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск 22 ноября. В пресс-службе МЧС NEWS.ru подтвердили факт столкновения, уточнив, что, по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В Сети есть кадры с места столкновения.

1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По словам Богомаза, в результате ЧП никто не пострадал.