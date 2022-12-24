Стала известна предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове ТАСС: пожар в доме престарелых в Кемерове возник из-за неправильной эксплуатации печи

Причиной пожара в частном доме престарелых в Кемерове, где погибли 20 человек, стала неправильная эксплуатация печи, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По его словам, второй этаж был мансардного типа с деревянными перекрытиями и с утеплителем из пенопласта, что стало причиной быстрого распространения пламени.

Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара, — говорится в сообщении.

По информации «Известий», в учреждении давно стоял котел отопления малой мощности и 23 декабря было решено подключить еще один, после этого возник пожар.

Пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерово произошел ночью 24 декабря, погибли 20 человек. Здание приюта обрушилось. По факту пожара Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.

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