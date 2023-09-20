Стала известна предварительная причина крушения Су-34 под Воронежем Baza: Су-34 мог потерпеть крушение под Воронежем из-за отказа стойки шасси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение сверхзвукового истребителя Су-34 в Воронежской области может быть связано с неполадками шасси, сообщает Telegram-канал Baza. Крушение произошло в Каширском районе Воронежской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Предварительной причиной падения истребителя Су-34 стал отказ левой стойки шасси, отмечает Baza.

Военный самолет Су-34 потерпел крушение утром в среду, 20 сентября. По данным Министерства обороны РФ, экипаж самолета состоял из двух человек, они успешно катапультировались. Сейчас они находятся на аэродроме базирования, угроз для их жизни и здоровья нет. Отмечается, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и не нес боекомплект.

Во вторник, 12 сентября, в Волгоградской области в районе хутора Ложки потерпел крушение бомбардировщик Су-24. В Минобороны России подчеркнули, что самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. На место крушения были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Представители администрации Калачевского района региона заявили, что в результате крушения самолета никаких повреждений на земле не зафиксировано, жертв нет.