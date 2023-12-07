Стала известна основная версия ЧП с самолетом в Улан-Удэ SHOT: самолет в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя

Фото: vk.com/aviastartu

Telegram-канал SHOT сообщает, что возгорание у транспортного самолета Ту-204, который экстренно сел при взлете в аэропорту Улан-Удэ, могло произойти из-за помпажа двигателя. По данным канала, эта версия считается приоритетной.

В публикации канала уточняется, что под словом «помпаж» подразумевается особый режим функционирования двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. Канал отмечает, что это и могло привести к возгоранию.

О ЧП с самолетом авиакомпании «Авиастар-Ту» в аэропорту Байкал сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, обошлось без пострадавших. Позже стало известно, что у транспортника загорелся двигатель буквально сразу же после взлета. Все службы аэропорта привели в повышенную готовность.

Также появились кадры полета самолета с горящим двигателем. Пилоты на них сбрасывают топливо. Данный маневр потребовался для того, чтобы уменьшить риски при посадке.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что самолет Ан-12 с нарушением рулевого управления благополучно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. Борт летел из чукотского Певека, на борту находились восемь человек, никто не пострадал. Причиной случившегося мог стать отказ триммера руля управления.