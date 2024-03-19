Стала известна личность застреленного в петербургском кафе мужчины Убитым в Петербурге мужчиной оказался основатель студии дизайна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчиной, застреленным в кафе «Чабрец» в Санкт-Петербурге, оказался 40-летний житель поселка Елизаветино в Гатчинском районе Ленобласти, сообщает 78.ru. По данным издания, он был основателем небольшой студии дизайна. При себе у него обнаружили 2,3 млн рублей.

Преступление произошло 18 марта. По информации журналистов, сначала мужчины спокойно сидели за столиком в заведении «Чабрец» у парка Победы, после чего перешли на повышенные тона. В ходе конфликта один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

По подозрению в убийстве на месте происшествия задержали 40-летнего гендиректора строительной фирмы. Он был неоднократно судим. По предварительным данным, причиной конфликта могли стать деньги.

Компания, которой руководит подозреваемый, была зарегистрирована в 2022 году. При этом выручка фирмы через год составила около 21 млн рублей. Ранее ему принадлежали еще две компании, которые специализировались на ремонте и страховании автомобилей.

Очевидцы сообщили, что слышали не менее пяти выстрелов. Они добавили, что на месте происшествия работали бригада скорой помощи, реанимация, пять машин полицейских и Росгвардии. В ресторане подтвердили факт ЧП и сообщили, что заведение закрыто полицией на вход и выход. По данным СМИ, подозреваемый недавно вернулся с СВО, а после убийства не стал убегать и остался в кафе.