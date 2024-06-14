Стала известна личность погибшей при ДТП в Благовещенске женщины SHOT: погибшая при ДТП в Благовещенске женщина шла по тротуару с дочерью

Фото: t.me/sledcom_press*

В результате аварии в Благовещенске погибла 49-летняя Оксана С., сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, жертва ДТП шла по тротуару, куда вылетел пьяный водитель на минивэне, вместе с 19-летней дочерью.

Отмечается, что дочь погибшей также пострадала в аварии, но выжила. По данным канала, пострадавшая находится в больнице со множественными переломами и закрытой черепно-мозговой травмой. Как выяснил канал, за ее жизнь борются врачи.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей. Три человека погибли, включая двоих подростков. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей. Соседка виновника аварии рассказала, что тот злоупотреблял алкоголем.

Адвокат Леонид Исаев считает, что мужчине, сбившему на минивэне прохожих в Благовещенске, грозит до 15 лет лишения свободы. Эксперт подчеркнул, что виновнику ДТП могут предъявить обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).