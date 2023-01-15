Стала известна интенсивность ударов российской артиллерии под Запорожьем РИА Новости: артрасчеты ВС России под Запорожьем бьют по противнику до 25 раз в сутки

Расчеты самоходных артиллерийских орудий Вооруженных сил России наносят до 25 ударов в сутки по позициям украинских военных на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир одного из артрасчетов ВС РФ. На огневую позицию они выезжают после того как установлена цель, отметил он.

Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно, — рассказал военный.

Российская батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» ранее уничтожила скопление бронетехники украинской армии на Запорожском направлении. Цель была выслежена с помощью БПЛА, о ее ликвидации свидетельствовали данные объективного контроля.

Ранее Минобороны России показало, как мобилизованные военнослужащие поражают замаскированные позиции и артиллерию ВСУ, используя модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-СМ2». Точно сработали боевые расчеты Западного военного округа.