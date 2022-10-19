Названа доля эвакуировавшихся жителей Херсонской области Сальдо: из Херсонского региона уехало до 40% жителей

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Приблизительно до 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, только из Херсона за последние два дня уехали свыше пяти тысяч жителей.

Сколько уехало всего из Херсона и Херсонской агломерации — точных цифр нет. Наверное, где-то до 40% [жителей] уехали, — сказал Сальдо.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины. В сообщении также указан телефонный номер для связи.

До этого Сальдо заявил, что от 50 до 60 тысяч жителей региона будут эвакуированы местными властями. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Как подчеркнул Сальдо, процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

В свою очередь, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил, что регионы Урала смогут принять желающих переехать жителей Херсонской области. По его словам, это можно будет сделать по специальной жилищной программе.