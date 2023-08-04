Стала известна дата открытия китайского визового центра в Петербурге Визовый центр Китая откроется в Петербурге 8 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Китайский визовый центр откроется в Санкт-Петербурге 8 августа, сообщило генеральное консульство КНР в официальном Telegram-канале. До этого стало известно, что 2 августа учреждение заработало в тестовом режиме.

В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге возложит с 8 августа 2023 года на китайский визовый центр в Санкт-Петербурге ответственность за прием заявлений на получение виз, — говорится в сообщении.

Центр находится на Литейном проспекте, дом 26, литера А. Сотрудники будут принимать документы и оплату, осуществлять сбор биометрических персональных данных заявителей, выдавать визы, а также предоставлять консультации и другие услуги, требуемые консульством КНР для обслуживания заявителей.

Ранее стало известно, что Финляндия прекратила обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге. Решение касается, в том числе визовых центров VSP. Прием соответствующих документов прекращен с 1 августа. В заявлении МИД республики также сообщается о прекращении обслуживания клиентов в посольстве в Москве. Причиной называются «ограниченные ресурсы».