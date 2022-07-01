Стало известно о родившемся в Новосибирской области двуполом ребёнке

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В 2018 году — впервые с 2002-го — в Новосибирской области родился ребёнок с признаками обоих полов, сообщили «Сиб.фм» в Министерстве здравоохранения региона. Рождались ли такие дети раньше, в ведомстве не уточнили.

В отличие от детей с врождёнными пороками мочеполовой системы, пол которых был определён специалистами по результатам медицинских исследований, определение пола у этого ребёнка не было возможным по причине наличия аномалий половых хромосом и наличия признаков как мужского, так и женского пола, — рассказали в Минздраве.

У ребёнка также обнаружили тканевый мозаицизм — наличие в тканях генетически различающихся клеток. Взросление малыша контролирует педиатр.

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