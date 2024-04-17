Стало известно, кто обстрелял здание школы в Приморье УМВД: стрельбу по зданию школы в Партизанске устроил подросток

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленником, обстрелявшим здание школы в городе Партизанске вечером 15 апреля, оказался 15-летний подросток, сообщили в управлении МВД России в Приморье. Он уже состоит на профилактическом учете в местных отделах по делам несовершеннолетних.

Предварительно полицейские установили, что стеклопакет повредил 15-летний школьник. Подросток состоит на профилактическом учете в ПДН УУП и ПДН ОМВД России по городу Партизанску, — говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка. Материалы направлены в комиссию, которая примет меры воздействия. Правоохранители расценили произошедшее как хулиганство и передали документы в Следком.

Об обстреле окон в школе сообщалось 16 апреля. Администрация учреждения не стала сообщать о происшествии правоохранителям. Об инциденте стало известно лишь после того, как школьники распространили в соцсетях соответствующую видеозапись. На окнах осталось не менее пяти следов от пуль. Предположительно, стрельба велась из пневматического оружия. Никто не пострадал.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Устроивший ее мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Мужчину доставили в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве.