Стал известен размер выплат для пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат до 400 тысяч рублей

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Пострадавшие в результате атаки Вооруженных сил Украины 23 июня на Севастополь получат компенсацию от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм, сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, слова которой приводит ТАСС. Члены семей погибших также будут получать по 1 млн рублей в равных долях.

Членам семей, супруге или супругам погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего, умершего в равных долях каждому члену семьи, — сказала Сулягина.

Ранее Telegram-канал «Два майора» писал, что опубликованные кадры атаки на пляж подтверждают версию о целенаправленной атаке Киева на гражданское население. К такому же выводу пришел Telegram-канал «Военная хроника». Его авторы отметили, что на кадрах поражающие элементы ракеты срабатывают строго вертикально, сверху вниз, что исключает версию Киева о якобы сбивании ракеты и поражении пляжа осколками.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что украинские войска целенаправленно применили кассетные боеприпасы, чтобы не только повредить инфраструктуру Севастополя, но и спровоцировать гибель гражданских.