Арестован организатор взрыва на Куйбышевском НПЗ Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском НПЗ Кружко на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд арестовал организатора взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, сообщает РИА Новости. Подозреваемого Сергея Окрушко заключили под стражу на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказал судья во время оглашения приговора.

Кроме того, адвокат подсудимого заявил, что тот уже признал свою вину и сотрудничает со следствием.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Уточняется, что уроженец украинского Изяслава зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него. Позднее Baza сообщила, что полиция разыскивает еще одного подозреваемого по делу о взрыве на заводе. По данным канала, речь идет о некоем Олеге, который проживает в Самарской области.