Стал известен преемник покончившего с собой главы пермского СК

Преемником руководителя пермского Следственного комитета Сергея Сарапульцева, совершившего 23 сентября самоубийство, стал его заместитель Дмитрий Анащенко. Об этом сообщает URA.RU.

Исполняющим обязанности руководителя краевого СУ СК будет Дмитрий Анащенко. Ранее он был заместителем Сарапульцева, — объявили на прощании с погибшим полковником.

В Перми 25 сентября прощаются с Сергеем Сарапульцевым. Траурная церемония прошла с 12:00 до 14:00 по местному времени, затем состоялось отпевание в храме на Северном кладбище, а после этого пройдут похороны.

О самоубийстве главы Следственного комитета по Пермскому краю стало известно вечером 23 сентября. Эту информацию подтвердили в СК. Среди версий самоубийства рассматривается критика Сарапульцева на совещании из-за стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). По другой версии, суицид полковника юстиции не связан с его профессиональной деятельностью.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.