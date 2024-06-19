Стал известен прайс для заключенных на нелегальные услуги в ростовском СИЗО SHOT: террористам в ростовском СИЗО за 2,5 тысячи рублей продали ножовку

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил, что захватившие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террористы вскрыли окно ножовкой, которую им продали в изоляторе за 2,5 тысячи рублей. По данным канала, некоторые сотрудники организовали незаконный канал поставок в учреждение запрещенных предметов.

SHOT сообщил, что организовавшие канал нелегальной торговли работники СИЗО устанавливаются. По данным канала, по предварительным данным, в этом участвовали работники отдела режима и безопасности. Как сообщил SHOT, сим-карта стоила в изоляторе от 1 до 1,5 тысячи рублей, кнопочный и сенсорный телефоны — 10 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно, литр виски можно было купить за 25 тысяч рублей, а 0,5 литра водки — за 3–10 тысяч рублей.

По данным канала, аренда телевизора стоила от 5 до 25 тысяч рублей, по договоренности на территорию СИЗО проносили наручные часы, которые заметили у одного из террористов на руке, ночные киносеансы устраивали с 19:00 до 06:00.

16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО взяли в заложники двух человек. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были ликвидированы.