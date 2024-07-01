Стал известен еще один замысел террористов в Дагестане Глава МВД Магомедов: террористы хотели атаковать шиитскую мечеть в Дагестане

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Сгоревшая машина в Махачкале после нападения

Террористы, которые совершили нападение на православную церковь и синагогу в Дербенте, намеревались осуществить налет и на шиитскую мечеть, заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества в Махачкале, трансляция ведется в Telegram-канале «Администрация Главы РД». По его словам, им помешали некоторые обстоятельства, о которых он не хочет говорить.

Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они — это уже проверенный факт — шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети, — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что число погибших при терактах, которые произошли в Дагестане 23 июня, выросло до 22 человек. Один силовик умер от ранений спустя день после трагедии.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Изначально сообщалось, что жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.