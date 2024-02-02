Стал известен диагноз попавших в больницу после шаурмы иркутян У попавшей в больницу после шаурмы в Иркутске нашли ротавирус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске у одной из попавших в больницу после употребления шаурмы пациенток врачи нашли ротавирус. Трое заболевших рассказали «360», что у них начались головокружения, рвота и диарея через несколько часов после того, как они поели в местном кафе. Пациентка, у которой диагностировали ротавирусную инфекцию, подчеркнула, что к врачам обратилась не сразу.

Девушка рассказала изданию, что сначала рассчитывала на помощь таблеток, но ее состояние не улучшилось. Молодой человек, с которым она ела шаурму, вызвал скорую помощь. Он также почувствовал себя плохо. Их обоих госпитализировали.

Собеседница издания добавила, что не в первый раз покупала шаурму в этой торговой точке. По ее словам, до этого никаких проблем не возникало. Девушка уточнила, что раньше фастфуд всегда готовил хозяин заведения, но недавно нанял работника. Именно он в тот день делал им шаурму.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что более 10 человек отравились едой после похода в одно кафе, расположенное в Иркутске. По его словам, в настоящее время в больнице находятся девять человек, в том числе двое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.