Житель Читы ударил ножом собственную собаку и оставил умирать в подъезде Стаффорда с ножевым ранением нашли в подъезде дома в Чите

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Жильцы дома в поселке Песчанка к юго-востоку от Читы обнаружили в подъезде стаффорда с глубоким ножевым ранением в области живота, пишет Telegram-канал Readovka. Правоохранители установили, что собаку изувечил ее собственный хозяин, бросивший животное умирать на лестничной клетке.

Хозяин собаки заявил на допросе, что пес проявил агрессию к нему и детям. После этого, как признался мужчина, он пырнул животное ножом и выставил за дверь.

Жильцы рассказали, что стаффордширский терьер, истекающий кровью, в поисках спасения смог пройти несколько пролетов. На помощь к умирающему питомцу пришли ветеринары, которые отвезли его в клинику. Врачи провели животному операцию, но из-за серьезной кровопотери пес не смог выжить.

Полиция будет разбираться, насколько действия бывшего хозяина собаки соответствовали закону. По словам местных жителей, которые знают эту семью, стаффорд был добрый и неагрессивный.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения убил собаку своей сожительницы. Мужчина всадил нож в сердце питомца. Хозяйка пса по кличке Джек рассказала, что пыталась спасти животное и отвезла его в ветеринарную клинику в Шушарах, но там лишь констатировали смерть любимца.